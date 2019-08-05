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Свердловскую область накроют сильные ливни

15:48, 05 Август 2019
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Фото: pixabay
Во вторник, 6 августа, в регионе обещают грозы.

В Свердловскую область придут сильные дожди и грозы. Ветер поднимется до 23-25 метров в секунду, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Водители, будьте внимательны на дорогах и не превышайте скорость.

Если непогода застанет вас на улице во время прогулки, не прячьтесь под остановками, рекламными щитами и деревьями. Они могут сломаться от сильного порыва ветра. В грозу и дождь лучше остаться дома и не рисковать жизнью и здоровьем. Также не забывайте выключать электроприборы от сети, не прикасайтесь к водопроводным кранам, не пользуйтесь телефонами и не стойте у открытых окон.

ЕТВ рассказывал, какая погода ждет екатеринбуржцев на этой неделе. Подробный уральский прогноз читайте здесь.

Придорожное видение
Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Уралуправтодор, штормовое предупреждение, грозы, дождь, непогода, Свердловская область , Екатеринбург
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