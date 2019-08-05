Свердловскую область накроют сильные ливни
15:48, 05 Август 2019
Во вторник, 6 августа, в регионе обещают грозы.
В Свердловскую область придут сильные дожди и грозы. Ветер поднимется до 23-25 метров в секунду, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Водители, будьте внимательны на дорогах и не превышайте скорость.
Если непогода застанет вас на улице во время прогулки, не прячьтесь под остановками, рекламными щитами и деревьями. Они могут сломаться от сильного порыва ветра. В грозу и дождь лучше остаться дома и не рисковать жизнью и здоровьем. Также не забывайте выключать электроприборы от сети, не прикасайтесь к водопроводным кранам, не пользуйтесь телефонами и не стойте у открытых окон.
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