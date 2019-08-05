Свердловскую область накроют сильные ливни

В Свердловскую область придут сильные дожди и грозы. Ветер поднимется до 23-25 метров в секунду, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Водители, будьте внимательны на дорогах и не превышайте скорость.

Если непогода застанет вас на улице во время прогулки, не прячьтесь под остановками, рекламными щитами и деревьями. Они могут сломаться от сильного порыва ветра. В грозу и дождь лучше остаться дома и не рисковать жизнью и здоровьем. Также не забывайте выключать электроприборы от сети, не прикасайтесь к водопроводным кранам, не пользуйтесь телефонами и не стойте у открытых окон.

ЕТВ рассказывал, какая погода ждет екатеринбуржцев на этой неделе. Подробный уральский прогноз читайте здесь.