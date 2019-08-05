Свердловские спасатели помогут организовать похороны погибших манси
11:49, 05 Август 2019
Поиски еще двух пассажиров лодки продолжаются пятый день.
Спасатели пятые сутки продолжают поиски мужчины и ребенка, которые находились в перевернувшейся лодке на реке Лозьва. Сегодня они будут обследовать акваторию от поселка Вижай до Шипичного. Уровень воды в реке наконец начал снижаться — за ночь убыло 19 сантиметров, сообщил в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В поисках задействованы 48 человек, среди которых спасатели, местные жители, волонтеры, полицейские, следователи и представители администрации. Сегодня спасатели также помогут организовать похороны матери и двоих детей, тела которых нашли рядом с лодкой.
Трагедия на реке Лозьва произошла 31 июля. Мать и трое детей из семьи Пеликовых возвращались из больницы вместе со своим знакомым на деревянной моторной лодке. До поселка Ушма они так и не добрались. Перевернутую лодку позже нашли внизу по течению. Погибшие оказались представителями народа манси.
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