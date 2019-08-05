Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловские спасатели помогут организовать похороны погибших манси

11:49, 05 Август 2019
fyvfy.jpg
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Поиски еще двух пассажиров лодки продолжаются пятый день. 
Спасатели пятые сутки продолжают поиски мужчины и ребенка, которые находились в перевернувшейся лодке на реке Лозьва. Сегодня они будут обследовать акваторию от поселка Вижай до Шипичного. Уровень воды в реке наконец начал снижаться — за ночь убыло 19 сантиметров, сообщил в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В поисках задействованы 48 человек, среди которых спасатели, местные жители, волонтеры, полицейские, следователи и представители администрации. Сегодня спасатели также помогут организовать похороны матери и двоих детей, тела которых нашли рядом с лодкой.

Трагедия на реке Лозьва произошла 31 июля. Мать и трое детей из семьи Пеликовых возвращались из больницы вместе со своим знакомым на деревянной моторной лодке. До поселка Ушма они так и не добрались. Перевернутую лодку позже нашли внизу по течению. Погибшие оказались представителями народа манси.
Придорожное видение
Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Свердловские спасатели помогут организовать похороны погибших манси»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, утопленник, манси, спасатели, МЧС, похороны, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

История одного бада-бума. Как взлетает на воздух уральский лед
Городские истории
История одного бада-бума. Как взлетает на воздух уральский лед
С опозданием дошедшая до Свердловской области весна принесла в регион противопаводковые хлопоты. Пока одни забивают закрома пивом, другие запасаются сотнями килограммов взрывчатки.
КОММУНАЛЬНЫЙ ЛАЙФХАК
05 августа в 19:00
С Галина Хорошавина
Сумма мнений Σ
Народное благоустройство
Народное благоустройство
От Светланы Зенковой
Условный ад. «Ваше звено погибло!»
Городские истории
Условный ад. «Ваше звено погибло!»
ЕТВ под руководством профессионала пытается понять, что чувствует человек в горящем здании.