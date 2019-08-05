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Рядом с «Пассажем» продают бизнес-центр за 180 миллионов

10:08, 05 Август 2019
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Фото: N1.RU
«Нахимов» приносит убытки уже три года подряд.

Екатеринбургский бизнес-центр «Нахимов» выставили на продажу за 180 миллионов рублей. Площадь помещения на улице Вайнера, 9А/1 около «Пассажа» — 2246,5 квадратных метра. Основным видом деятельности центра является сдача помещений в аренду, указано на сайте N1.RU. Посмотрите, как выглядит помещение изнутри:

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Здание высотой 14 этажей построили в 2012 году. По данным системы «Контр. Фокус», оно не приносит хозяину прибыли. С 2016 по 2018 годы бизнес-центр был убыточным для владельца.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, N1, Вайнера, продажа, БЦ "Нахимов", Свердловская область , Екатеринбург
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