Рядом с «Пассажем» продают бизнес-центр за 180 миллионов
10:08, 05 Август 2019
«Нахимов» приносит убытки уже три года подряд.
Екатеринбургский бизнес-центр «Нахимов» выставили на продажу за 180 миллионов рублей. Площадь помещения на улице Вайнера, 9А/1 около «Пассажа» — 2246,5 квадратных метра. Основным видом деятельности центра является сдача помещений в аренду, указано на сайте N1.RU. Посмотрите, как выглядит помещение изнутри:
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Здание высотой 14 этажей построили в 2012 году. По данным системы «Контр. Фокус», оно не приносит хозяину прибыли. С 2016 по 2018 годы бизнес-центр был убыточным для владельца.
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