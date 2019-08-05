На Среднем Урале три сотни УК закрыли долги перед энергетиками

На Среднем Урале 300 жилищных организаций области погасили долги перед энергетиками. Так они участвуют в конкурсе «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ», который проводит «ЭнергосбыТ Плюс». Одно из обязательных условий — погасить 12-миллионный долг перед энергокомпанией.

Три лучших организации получат сертификаты на благоустройство дворовых территорий и установку энергосберегающего оборудования. Конкурс стартовал в мае, а его итоги подведут в сентябре.