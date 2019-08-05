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Кольцовские таможенники забрали у пассажира столетнюю скрипку

15:21, 05 Август 2019
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Фото: pixabay
Мужчина не показал паспорт на инструмент, поэтому его не пропустили в «зеленый коридор».

Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Екатеринбург-Харбин, который вез с собой скрипку. Мужчина объяснил, что это его инструмент, но не смог предъявить паспорт на скрипку и смычок. Поэтому вещь забрали и отправили на экспертизу.

В паспорте должна быть информация о том, относится инструмент к культурным ценностям или нет. Также в нем указывают стоимость объекта. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, в случае если на скрипку и смычок есть документ, то декларирование не требуется. Если скрипка является культурной ценностью, тогда необходимо иметь при себе разрешение от Министерства культуры.

Скрипке, которую изъяли проверяющие, около ста лет. Чтобы установить точный возраст инструмента, его отдали экспертам. Если его стоимость превысит 100 тысяч рублей, пассажиру грозит уголовная ответственность.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Кольцовская таможня, скрипка, инструмент, пассажир
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