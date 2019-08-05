Юный свердловчанин сбежал из детского сада на игрушечной машинке
08:31, 05 Август 2019
Прокуратура разбирается, почему воспитательница не уследила за своим подопечным.
Шестилетний мальчик сбежал из детского сада № 23 «Фонтанчик» в Нижнем Тагиле на игрушечной машинке. Ребенок учился в группе для детей с особенностями развития, где занимаются всего восемь детей.
Свердловская прокуратура организовала проверку. В ведомстве уже заявили, что воспитательница не уследила за мальчиком и не сообщила о его исчезновении в правоохранительные органы. Отмечается, что ребенка поймали прохожие спустя десять минут после бегства и передали воспитательнице.
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