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Юный свердловчанин сбежал из детского сада на игрушечной машинке

08:31, 05 Август 2019
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Фото: pixabay
Прокуратура разбирается, почему воспитательница не уследила за своим подопечным.
Шестилетний мальчик сбежал из детского сада № 23 «Фонтанчик» в Нижнем Тагиле на игрушечной машинке. Ребенок учился в группе для детей с особенностями развития, где занимаются всего восемь детей.

Свердловская прокуратура организовала проверку. В ведомстве уже заявили, что воспитательница не уследила за мальчиком и не сообщила о его исчезновении в правоохранительные органы. Отмечается, что ребенка поймали прохожие спустя десять минут после бегства и передали воспитательнице.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, ребенок, Свердловская область , Нижний Тагил, Детский сад
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