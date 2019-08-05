«Им нравится Собянин»: «Уральский пельмень» — о протестах в Москве
11:04, 05 Август 2019
Сергей Исаев поддержал позицию лидера «Чайфа» Владимира Шахрина.
Шоумен Сергей Исаев высказался об акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу. По словам участника шоу «Уральские пельмени», многим его «друзьям-москвичам с Екатеринбурга нравится Собянин, и они тоже не пошли и не пойдут» на митинги.
«У нас в день протеста тоже был концерт, никто даже и не подумал что-то отменять. Так, „потрещали“ в газельке по-стариковски, послушали одного переживающего и всё, дальше работать поехали!» — написал Исаев на Facebook.
Ранее лидеры оппозиции раскритиковали московские власти за фестиваль «Шашлык Live», которые якобы спешно организовали в то время, когда были запланированы акции протеста. После «разоблачения» ряд музыкантов отказались от участия в мероприятии, среди них — группы «Несчастный случай» и «Браво». Менять свои планы не стали Владимир Шахрин и группа «Чайф», которые в 3 августа отыграли свое выступление. В это время в центре Москвы, по данным «ОВД-Инфо», задержали тысячу человек.
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В интервью 66.ru лидер коллектива заявил, что за выступление на «Шашлык Live» его затравили в социальных сетях. «Мы сыграли на этом концерте, и к нам на страницы в Facebook, во ВКонтакте, в Instagram набежала куча людей, которых там раньше не было и которые просто нас поливают дерьмом.[…] Эти люди — борцы за демократию и свободу слова? Но свобода слова — это разные мнения. Я-то чего должен туда идти? С какого перепугу? Екатеринбуржцу пойти за какие-то московские выборы? Тем более, условно говоря, Алексей Навальный или Любовь Соболь мне совершенно несимпатичны», — сказал Шахрин.
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