«Им нравится Собянин»: «Уральский пельмень» — о протестах в Москве

Шоумен Сергей Исаев высказался об акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу. По словам участника шоу « Уральские пельмени», многим его « друзьям-москвичам с Екатеринбурга нравится Собянин , и они тоже не пошли и не пойдут» на митинги.





« У нас в день протеста тоже был концерт , никто даже и не подумал что-то отменять. Так, „ потрещали“ в газельке по-стариковски , послушали одного переживающего и всё , дальше работать поехали!» — написал Исаев на Facebook.



