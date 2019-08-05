Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбурженка Анна Матвеева дописала роман «Каждые сто лет»

09:24, 05 Август 2019
image.jpg
Фото: Facebook Анны Матвеевой
Стопка листов, которую автор показала читателям, вышла высотой со стакан.

Екатеринбургская писательница Анна Матвеева закончила новый роман «Каждые сто лет». Об этом автор книги рассказала в Facebook. «И рукопись окончена моя», — сообщила Матвеева и приложила фотографию со стопкой листов высотой со стакан. Еще два года назад екатеринбурженка говорила о романе на презентации другой своей книги «Перевал Дятлова» в Лозанне. Тогда девушка с грустью упомянула, что пишет произведение тоже сто лет.

«Действие романа частично происходит в Лозанне и Кларане, городке на берегу Женевского озера, потому я и приехала в Швейцарию в очередной раз», — комментировала книгу Анна Матвеева. Для фактуры и реалистичности писательнице нужно было самой кое-что проверить, увидеть своими глазами, удостовериться в том, что она знает.

Придорожное видение
Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.

Кроме «Перевала Дятлова» и «Каждых сто лет» в копилке Анны Матвеевой есть и другие произведения: «Заблудившийся жокей», «Па-де-труа», «Небеса»», «Голев и Кастро», «Найти Татьяну» и так далее. За них екатеринбурженка не раз получала награды в конкурсах. В частности, в 2017 году ее книга рассказов «Горожане» впечатлила жюри Всероссийской литературной премии П. П. Бажова.

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбурженка Анна Матвеева дописала роман «Каждые сто лет»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, роман, книга, писатель, Свердловская область , Екатеринбург, Анна Матвеева
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Город
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
Сумма мнений Σ
Народное благоустройство
Народное благоустройство
От Светланы Зенковой
Зрелище
Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя
Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя
От Светланы Зенковой
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.