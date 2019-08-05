Екатеринбурженка Анна Матвеева дописала роман «Каждые сто лет»

Екатеринбургская писательница Анна Матвеева закончила новый роман «Каждые сто лет». Об этом автор книги рассказала в Facebook. «И рукопись окончена моя», — сообщила Матвеева и приложила фотографию со стопкой листов высотой со стакан. Еще два года назад екатеринбурженка говорила о романе на презентации другой своей книги «Перевал Дятлова» в Лозанне. Тогда девушка с грустью упомянула, что пишет произведение тоже сто лет.

«Действие романа частично происходит в Лозанне и Кларане, городке на берегу Женевского озера, потому я и приехала в Швейцарию в очередной раз», — комментировала книгу Анна Матвеева. Для фактуры и реалистичности писательнице нужно было самой кое-что проверить, увидеть своими глазами, удостовериться в том, что она знает.