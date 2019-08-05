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Екатеринбуржцам раскроют тайны строительства Пионерского поселка

12:16, 05 Август 2019
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Фото: pixabay
Горожанам и гостям уральской столицы проведут экскурсию по району.

Екатеринбуржцев пригласили на экскурсию по Пионерскому поселку. В пятницу, 9 августа, в 15:00 горожанам предлагают разгадать тайны застройки этого района и увидеть Екатеринбург с неординарной стороны. Во время прогулки, которая продлится два часа, екатеринбуржцам покажут кварталы Пионерского поселка, построенные в разные годы.

Также экскурсанты познакомятся с инновациями в строительстве, которые применяли в 20 веке. Еще в течение мероприятия горожанам расскажут о руководителях предприятий и инженерах, которые сыграли большую роль в возведении Пионерки, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уральского объединения строителей». Участники экскурсии узнают, как смогли смонтировать 60-квартирный дом за пять суток и где провели самую первую в истории города реновацию жилья. Для детей на экскурсии проведут занимательный квест.

Жителей и гостей Екатеринбурга, желающих узнать для себя много нового, будут ждать у входа в бывший кинотеатр «Современник» на Блюхера, 32. Участников просят регистрироваться заранее здесь.

Придорожное видение
Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, экскурсия, Пионерский поселок, Свердловская область , строительство, Екатеринбург
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