Екатеринбуржцам раскроют тайны строительства Пионерского поселка

Екатеринбуржцев пригласили на экскурсию по Пионерскому поселку. В пятницу, 9 августа, в 15:00 горожанам предлагают разгадать тайны застройки этого района и увидеть Екатеринбург с неординарной стороны. Во время прогулки, которая продлится два часа, екатеринбуржцам покажут кварталы Пионерского поселка, построенные в разные годы.

Также экскурсанты познакомятся с инновациями в строительстве, которые применяли в 20 веке. Еще в течение мероприятия горожанам расскажут о руководителях предприятий и инженерах, которые сыграли большую роль в возведении Пионерки, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уральского объединения строителей». Участники экскурсии узнают, как смогли смонтировать 60-квартирный дом за пять суток и где провели самую первую в истории города реновацию жилья. Для детей на экскурсии проведут занимательный квест.

Жителей и гостей Екатеринбурга, желающих узнать для себя много нового, будут ждать у входа в бывший кинотеатр «Современник» на Блюхера, 32. Участников просят регистрироваться заранее здесь.