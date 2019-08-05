Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Для участниц «Мисс Екатеринбург» провели профессиональную фотосессию

14:44, 05 Август 2019
119a1320.jpg
Финал «Мисс Екатеринбург-2018»
Фото: ЕТВ
Портреты 25 девушек появились на сайте конкурса.

Портреты участниц «Мисс Екатеринбург-2019» появились на сайте конкурса. Профессиональную съемку для 25 красавиц провел фотограф Игорь Усенко. Он создает портреты конкурсанток пятый год подряд. Результаты фотосессии разместят не только на сайте, но и в официальном буклете конкурса, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Мисс Екатеринбург». Предлагаем отвлечься от будних дел и полюбоваться красавицами:

Придорожное видение
Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.

Рядом с портретами участниц обозначили номера, под которыми они будут выступать в финале. Сейчас с девушками занимаются фитнес-тренеры, стилисты, психологи, педагоги сценической речи. Также красавиц обучают танцам и актерскому мастерству.

Напомним, конкурс «Мисс Екатеринбург» проходит в уральской столице 22 раз. Тема этого года — BLOG красоты. Во время подготовки девушки будут вести свои блоги, а также примут участие в мероприятиях, которые появятся на Youtube. Кадры из блогов конкурсанток войдут в финальное шоу.

Фото в тексте: Игорь Усенко / сайт конкурса «Мисс Екатеринбург»

Детсад заставили убрать вывеску, которая мешала жить екатеринбуржцам
Рекламная конструкция загораживала почти половину окна и дребезжала на ветру.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Для участниц «Мисс Екатеринбург» провели профессиональную фотосессию»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, фотографии, портрет, девушки, конкурс красоты, Мисс Екатеринбург-2019, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Сумма мнений Σ
Народное благоустройство
Народное благоустройство
От Светланы Зенковой
КОММУНАЛЬНЫЙ ЛАЙФХАК
05 августа в 19:00
С Галина Хорошавина