Для участниц «Мисс Екатеринбург» провели профессиональную фотосессию

Рядом с портретами участниц обозначили номера, под которыми они будут выступать в финале. Сейчас с девушками занимаются фитнес-тренеры, стилисты, психологи, педагоги сценической речи. Также красавиц обучают танцам и актерскому мастерству.

Напомним, конкурс «Мисс Екатеринбург» проходит в уральской столице 22 раз. Тема этого года — BLOG красоты. Во время подготовки девушки будут вести свои блоги, а также примут участие в мероприятиях, которые появятся на Youtube. Кадры из блогов конкурсанток войдут в финальное шоу.

Фото в тексте: Игорь Усенко / сайт конкурса «Мисс Екатеринбург»