Для участниц «Мисс Екатеринбург» провели профессиональную фотосессию
Портреты участниц «Мисс Екатеринбург-2019» появились на сайте конкурса. Профессиональную съемку для 25 красавиц провел фотограф Игорь Усенко. Он создает портреты конкурсанток пятый год подряд. Результаты фотосессии разместят не только на сайте, но и в официальном буклете конкурса, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Мисс Екатеринбург». Предлагаем отвлечься от будних дел и полюбоваться красавицами:
Рядом с портретами участниц обозначили номера, под которыми они будут выступать в финале. Сейчас с девушками занимаются фитнес-тренеры, стилисты, психологи, педагоги сценической речи. Также красавиц обучают танцам и актерскому мастерству.
Напомним, конкурс «Мисс Екатеринбург» проходит в уральской столице 22 раз. Тема этого года — BLOG красоты. Во время подготовки девушки будут вести свои блоги, а также примут участие в мероприятиях, которые появятся на Youtube. Кадры из блогов конкурсанток войдут в финальное шоу.
Фото в тексте: Игорь Усенко / сайт конкурса «Мисс Екатеринбург»