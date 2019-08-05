Детсад заставили убрать вывеску, которая мешала жить екатеринбуржцам

Екатеринбургский детский сад на Шейнкмана заставили убрать рекламную световую конструкцию, которая загораживала семье, проживающей в доме, 40% окна и дребезжала на ветру. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, вывеску не согласовали с жильцами многоэтажки.

Глава семьи подал иск на предпринимательницу, которой принадлежало помещение, и потребовал демонтировать вывеску. Суд заставил детский сад убрать рекламную конструкцию в течение двух месяцев. За каждый просроченный день пришлось бы заплатить 250 рублей.