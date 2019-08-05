Детсад заставили убрать вывеску, которая мешала жить екатеринбуржцам
Екатеринбургский детский сад на Шейнкмана заставили убрать рекламную световую конструкцию, которая загораживала семье, проживающей в доме, 40% окна и дребезжала на ветру. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, вывеску не согласовали с жильцами многоэтажки.
Глава семьи подал иск на предпринимательницу, которой принадлежало помещение, и потребовал демонтировать вывеску. Суд заставил детский сад убрать рекламную конструкцию в течение двух месяцев. За каждый просроченный день пришлось бы заплатить 250 рублей.
Ответчик подала апелляцию, но вторая инстанция согласилась с коллегами. Центр гигиены и эпидемиологии провел экспертизу и выяснил, что уровень суммарной засветки в квартире от вывески составляет 24 лк [единица измерения люкс — прим. ЕТВ]. Это не соответствует санитарным правилам.
Также суд подтвердил, что предпринимательница не спросила хозяев квартир, можно ли разместить рекламу на фасаде дома. Владельцы жилья разрешали сделать это за отдельную плату только на кровле. Поэтому первоначальное решение оставили в силе.