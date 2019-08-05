Автомобиль Высокинского попал в ДТП в центре Екатеринбурга
19:10, 05 Август 2019
В служебную Toyota Camry въехал грузовик.
Служебный Toyota Camry мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП на улице Малышева. Как передает корреспондент ЕТВ, него врезался грузовик Scania. Самого главы города в момент аварии в автомобиле не было, говорится в официальном сообщении администрации. Обошлось без серьезных повреждений техники, пассажиры не пострадали.
Напомним, автопарк мэрии состоит из машин маркиToyota Camry. ЕТВ уже выяснял, почему.
В выходные на улице Малышева произошло другое резонансное ДТП. Два молодых человека на угнанном автомобиле Kia, протаранили четыре машины, стоявшие на светофоре. Водитель и пассажир такси погибли, еще три человека находятся в больнице с черепно-мозговыми травмами.
Придорожное видение
Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.
Новое и интересное
Парки и скверы Высокинского
События
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
Сумма мнений Σ
Народное благоустройство
Коммунальный лайфхак-2