Автомобиль Высокинского попал в ДТП в центре Екатеринбурга

Служебный Toyota Camry мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП на улице Малышева. Как передает корреспондент ЕТВ , него врезался грузовик Scania. Самого главы города в момент аварии в автомобиле не было , говорится в официальном сообщении администрации. Обошлось без серьезных повреждений техники , пассажиры не пострадали.





Напомним , автопарк мэрии состоит из машин марки



