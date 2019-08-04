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В Екатеринбурге троллейбус №15 перестанет ходить на вокзал с 6 августа

12:59, 04 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Маршрут изменили из-за закрытия автобуса №2.

Автобус № 2, который связывает ВИЗ и Ботанику перестанет существовать с 6 августа. Его будет дублировать троллейбус № 15, который сейчас движется по Челюскинцев до Железнодорожного вокзала. В пресс-службе мэрии сообщили, что теперь его маршрут будет проходить по улицам Родонитовая, Крестинского, Шварца, Белинского (обратно — Розы Люксембург, Чапаева, Фрунзе), Малышева, Репина, Крауля. Интервал движения троллейбусов составит 7-10 минут в рабочие дни и 13-15 минут в выходные.

Напомним, об отмене маршрутки № 2 мэрия Екатеринбурга заговорила в январе, когда жители возмущались из-за отмены 024 автобуса. Тогда администрация решила заменить маршрутку № 2 одноименным троллейбусом, в итоге экспертный совет решил совсем избавиться от дублирующего маршрута. Подробности смотрите здесь.

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Чтобы Екатеринбург стал «твоим навсегда», нужны не слова, а дела.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, троллейбусы, транспорт, Екатеринбург
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