В Екатеринбурге может пройти женский ЧМ по баскетболу в 2022 году

Екатеринбург может принять женский чемпионат мира по баскетболу в 2022 году. О том, что столица Урала входит в число претендентов на мировые соревнования, заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. «У нас есть несколько вариантов, но думаем, что Екатеринбург способен провести чемпионат. Тем более там уже будет готова новая арена», — цитирует ТАСС Кириленко.

Накануне исполнительный комитет Российской федерации баскетбола одобрил подачу заявки на проведение ЧМ среди женщин в 2022 году. До этого в России не проводили мировые соревнования по баскетболу среди женщин. Последний раз ЧМ состоялся СССР в 1986 году.