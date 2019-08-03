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В Екатеринбурге может пройти женский ЧМ по баскетболу в 2022 году

12:00, 03 Август 2019
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Фото: pixabay
Ранее стало известно, что уральская столица примет игры мирового первенства среди мужчин по волейболу.

Екатеринбург может принять женский чемпионат мира по баскетболу в 2022 году. О том, что столица Урала входит в число претендентов на мировые соревнования, заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. «У нас есть несколько вариантов, но думаем, что Екатеринбург способен провести чемпионат. Тем более там уже будет готова новая арена», — цитирует ТАСС Кириленко.

Накануне исполнительный комитет Российской федерации баскетбола одобрил подачу заявки на проведение ЧМ среди женщин в 2022 году. До этого в России не проводили мировые соревнования по баскетболу среди женщин. Последний раз ЧМ состоялся СССР в 1986 году.

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Напомним, в 2022 году Екатеринбург примет мужской ЧМ по волейболу. Уральская столица вошла в десятку городов, в которых пройдет первенство. Вместе с нами туда попали Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфа. Еще два города пока не назвали.

Кроме того, в 2023 году в Екатеринбурге состоится Универсиада. Деревню студенческих игр построят в Новокольцовском районе. Сейчас разбираются с проектной документацией. Полномасштабное строительство планируют начать во втором квартале 2020 года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, женщины, соревнования, РФБ, волейбол, ЧМ по баскетболу, Свердловская область , Екатеринбург
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