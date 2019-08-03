Криптовалютчики Екатеринбурга украли 150 миллионов долларов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил под подпиской о невыезде шестерых организаторов финансовой пирамиды Pro100Business. Их подозревают в краже 150 миллионов долларов. Как сообщил ЕТВ пиарщик Платон Маматов, мошенники создали сообщество, которое зарабатывало на криптовалюте биткоин. Сторонников сообщества вербовали через интернет и во время массовых мероприятий по всей России.

Пострадавшим продавали контракты на покупку криптовалюты, но по факту брали у них деньги на роскошную жизнь. «Жертвы мнимых криптовалютчиков оплачивали их квартиры, дорогие машины, путешествия», — прокомментировал ситуацию борец с финансовыми пирамидами, юрист Алексей Макаров. Всего фирма Pro100Business обокрала 60 тысяч человек. Только один из пострадавших, екатеринбуржец Данил Вусатый смог вернуть 60 тысяч рублей.

Сначала на подозреваемых завели дело по статье 172.2 УК РФ «Организация финансовой пирамиды». Затем его переквалифицировали. Теперь создатели Pro100Business проходят по статье 159 часть четвертая УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». За преступление екатеринбуржцев могут отправить в колонию на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.