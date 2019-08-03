Семье манси, пропавшей на реке Лозьва, собирают деньги
Мансийской семье, которая пропала на реке Лозьва, собирают деньги. Средства нужны на похороны найденных матери и двоих детей (еще одного ребенка и водителя лодки пока не обнаружили). Деньги необходимы на гробы, венки, одежду, бензин, продукты, кресты и перевозку. Как рассказал в Facebook Константин Кузнецов, который открыл сбор, помощи ждать неоткуда. «Сейчас денег у манси нет. Да никогда и не было. Если занимают у друзей, то отдают мясом после охоты зимой», — написал Кузнецов.
Вчера на его карту поступило 155,2 тысячи рублей. Этого достаточно для похорон, но на деньги, которые перечислят еще, хотят купить спасательные жилеты для детей. Потому что после трагедии, которая произошла в среду, 31 июля, народ станет сильнее заботиться о своей безопасности.
Спасатели третьи сутки ищут пропавших. Из-за дождя уровень воды в реке поднялся на 38 сантиметров. Это осложняет поиски, в которых участвуют 44 человека из МЧС, полиции, администрации Ивделя, следственного комитета, местных жителей. Кроме того, к операции подключились специалисты из Екатеринбурга, но пока все безуспешно.
Напомним, мать и трое детей отправились в поселок Ушма днем 31 июля. До пункта назначения они не добрались, поэтому отец семейства поехал их искать. Пропавшие отправились из Вижая в Ушму на деревянной моторной лодке — ее нашли перевернутой на реке Лозьва. Выяснилось, что семья переправлялась через водоем, когда возвращалась домой из больницы. Затем спасатели обнаружили тела погибшей матери и двух ее детей. Сейчас они продолжают искать еще одного ребенка и водителя лодки.