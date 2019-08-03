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Семье манси, пропавшей на реке Лозьва, собирают деньги

12:37, 03 Август 2019
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Фото: pixabay
На перечисленные средства похоронят погибших и купят спасательные жилеты для детей.

Мансийской семье, которая пропала на реке Лозьва, собирают деньги. Средства нужны на похороны найденных матери и двоих детей (еще одного ребенка и водителя лодки пока не обнаружили). Деньги необходимы на гробы, венки, одежду, бензин, продукты, кресты и перевозку. Как рассказал в Facebook Константин Кузнецов, который открыл сбор, помощи ждать неоткуда. «Сейчас денег у манси нет. Да никогда и не было. Если занимают у друзей, то отдают мясом после охоты зимой», — написал Кузнецов.

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Вчера на его карту поступило 155,2 тысячи рублей. Этого достаточно для похорон, но на деньги, которые перечислят еще, хотят купить спасательные жилеты для детей. Потому что после трагедии, которая произошла в среду, 31 июля, народ станет сильнее заботиться о своей безопасности.

Спасатели третьи сутки ищут пропавших. Из-за дождя уровень воды в реке поднялся на 38 сантиметров. Это осложняет поиски, в которых участвуют 44 человека из МЧС, полиции, администрации Ивделя, следственного комитета, местных жителей. Кроме того, к операции подключились специалисты из Екатеринбурга, но пока все безуспешно.

Напомним, мать и трое детей отправились в поселок Ушма днем 31 июля. До пункта назначения они не добрались, поэтому отец семейства поехал их искать. Пропавшие отправились из Вижая в Ушму на деревянной моторной лодке — ее нашли перевернутой на реке Лозьва. Выяснилось, что семья переправлялась через водоем, когда возвращалась домой из больницы. Затем спасатели обнаружили тела погибшей матери и двух ее детей. Сейчас они продолжают искать еще одного ребенка и водителя лодки.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, сбор средств, погибшие, манси, Лозьва, Свердловская область , Ивдель
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