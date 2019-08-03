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«Очень приличное жилье»: немецкие байкеры — о путешествии на Урал

13:50, 03 Август 2019
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Фото: Leipziger Volkszeitung / lvz.de
За три недели гости из Германии преодолели 11 тысяч километров.

Немецкие байкеры поделились свои впечатлениями от путешествия в Россию, Польшу, Литву, Латвию и Казахстан, на которое они потратили три недели и 11 340 километров. «В любом случае предрассудки, бытующие в Германии, не подтвердились. Везде, куда мы приезжали, нас принимали восторженно. Автомобилист на стройке вручил мне пять рублей в качестве гостевого подарка», — рассказал о нашей стране один из туристов Рене газете Leipziger Volkszeitung.

Во время путешествия из города Лаусиг байкеры останавливались на природе и ночевали в палатках, но на Урале они не решились на такой отчаянный шаг. Авантюристы испугались медведей и волков и сняли номера в отеле. «Очень приличное жилье, совсем не то, что мы слышали об этом», — похвалили немцы наши края.

Впрочем, не обошлось и без инцидентов. В дороге у одного из мотоциклов лопнула шина, поэтому для байкера и его жены поездка по России завершилась. Огорчение смягчила помощь других людей. Немецкую колонну из десяти человек «принимали, как райских птиц».

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Также туристы заехали в Москву. Там они посетили Красную площадь и встретились с «Ночными волками» [мотоклуб — прим. ЕТВ]. В Москве их сердечно поприветствовали и предоставили переводчика, а байкер Хирург устроил экскурсию.

На обратном пути немцы проехали Волгоград и Казахстан. Гости из Германии хотели проложить путь через Украину, но российские пограничники убедили их в том, что нужно выбрать иной маршрут, поэтому байкерам пришлось сделать крюк в две тысячи километров.

«Я влюбился», — заявил путешественник Рене. А другие байкеры Маркус, Филипп и Марио добавили: «Это, конечно же, не последняя поездка в эту удивительную страну».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Урал , байкеры, немцы
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