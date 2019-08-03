«Очень приличное жилье»: немецкие байкеры — о путешествии на Урал

Немецкие байкеры поделились свои впечатлениями от путешествия в Россию, Польшу, Литву, Латвию и Казахстан, на которое они потратили три недели и 11 340 километров. «В любом случае предрассудки, бытующие в Германии, не подтвердились. Везде, куда мы приезжали, нас принимали восторженно. Автомобилист на стройке вручил мне пять рублей в качестве гостевого подарка», — рассказал о нашей стране один из туристов Рене газете Leipziger Volkszeitung.

Во время путешествия из города Лаусиг байкеры останавливались на природе и ночевали в палатках, но на Урале они не решились на такой отчаянный шаг. Авантюристы испугались медведей и волков и сняли номера в отеле. «Очень приличное жилье, совсем не то, что мы слышали об этом», — похвалили немцы наши края.

Впрочем, не обошлось и без инцидентов. В дороге у одного из мотоциклов лопнула шина, поэтому для байкера и его жены поездка по России завершилась. Огорчение смягчила помощь других людей. Немецкую колонну из десяти человек «принимали, как райских птиц».