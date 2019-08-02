Высокинский утвердил проект трамвая в Солнечный

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект трамвайной ветки в Солнечный. Строительство должны начать в 2020 году. Он пройдет по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой и завершится на пересечении с Чемпионов. Протяженность линии составит 1,8 километра. На участке должны появиться четыре остановки и регулируемые пешеходные переходы, сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2020 году в Екатеринбурге также начнут строительство трамвайной ветки в Академический. Линия пройдет по по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Общая площадь проектируемой территории — 104, 21 гектара. По пути следования трамвая поставят 11 остановок. Мэр также утвердил проект.