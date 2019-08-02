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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

15:22, 02 Август 2019
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Фото: pixabay
В субботу, 3 августа, в регионе обещают дожди и ветер до 20 метров в секунду.

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области. В субботу, 3 августа, обещают дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду. Поэтому откажитесь от дальних поездок и пребываний на улице. Если вы все-таки попадете под дождь, не прячьтесь у стен домов и рекламных щитов, под остановками общественного транспорта, деревьями, в недостроенных зданиях.

В ветреную погоду тщательно соблюдайте меры пожарной безопасности. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь может распространиться быстро и осложнить работу пожарным.Если в квартире будут перепады электричества, выдерните вилки приборов из розеток, чтобы избежать возгораний.

О происшествиях сообщайте в МЧС России по телефону — 101 или единый номер спецслужб — 112. Полный прогноз погоды на первые выходные августа в Екатеринбурге читайте на ЕТВ.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ветер, дожди, непогода, синоптики, штормовое предупреждение, Свердловская область , Екатеринбург
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