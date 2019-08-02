В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области. В субботу, 3 августа, обещают дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду. Поэтому откажитесь от дальних поездок и пребываний на улице. Если вы все-таки попадете под дождь, не прячьтесь у стен домов и рекламных щитов, под остановками общественного транспорта, деревьями, в недостроенных зданиях.

В ветреную погоду тщательно соблюдайте меры пожарной безопасности. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь может распространиться быстро и осложнить работу пожарным.Если в квартире будут перепады электричества, выдерните вилки приборов из розеток, чтобы избежать возгораний.

О происшествиях сообщайте в МЧС России по телефону — 101 или единый номер спецслужб — 112. Полный прогноз погоды на первые выходные августа в Екатеринбурге читайте на ЕТВ.