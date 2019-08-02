В Кольцово таможенники задержали китайцев с запчастями для тракторов
09:38, 02 Август 2019
Гости Екатеринбурга не знали, что такой багаж надо декларировать.
Таможенники аэропорта Кольцово задержали 15 килограммов автозапчастей из Китая. Жители КНР пытались провести детали для ремонта тракторов и комбайнов, рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Китайцы не знали, что такой багаж надо декларировать. Автозапчасти изъяли в рамках административного разбирательства: их отправили на экспертизу, чтобы узнать стоимость. Нарушителей ждет штраф.
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