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В Кольцово таможенники задержали китайцев с запчастями для тракторов

09:38, 02 Август 2019
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Фото: pixabay
Гости Екатеринбурга не знали, что такой багаж надо декларировать.

Таможенники аэропорта Кольцово задержали 15 килограммов автозапчастей из Китая. Жители КНР пытались провести детали для ремонта тракторов и комбайнов, рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Китайцы не знали, что такой багаж надо декларировать. Автозапчасти изъяли в рамках административного разбирательства: их отправили на экспертизу, чтобы узнать стоимость. Нарушителей ждет штраф.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, запчасти, таможенники, таможня, Китай, Кольцово
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