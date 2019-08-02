В Екатеринбурге прокуратура возбудила дело из-за уничтожения труб
16:16, 02 Август 2019
Участники ТСЖ решили отключить дом от горячей воды.
Прокуратура возбудила уголовное дело из-за уничтожения теплосетей в Екатеринбурге. Участники ТСЖ самовольно демонтировали трубы, которые проходили по подвалу дома в переулке Красном до наружной стены жилого дома на улице Николая Никонова, 25.
В итоге местные жители лишились отопления и горячей воды. Уголовное дело возбудили по статье о самоуправстве. Расследование контролирует прокуратура, рассказали ЕТВ в региональном ведомстве.
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