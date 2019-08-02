В Екатеринбурге прокуратура возбудила дело из-за уничтожения труб

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за уничтожения теплосетей в Екатеринбурге. Участники ТСЖ самовольно демонтировали трубы , которые проходили по подвалу дома в переулке Красном до наружной стены жилого дома на улице Николая Никонова , 25.



