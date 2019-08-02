В Екатеринбурге нашли десять тонн поддельного алкоголя
11:04, 02 Август 2019
Силовики задержали 26 рабочих и завели уголовное дело.
Бойцы ОМОН, полиция и ФСБ накрыли склад с крупной партией поддельного алкоголя. Правоохранители наткнулись на десять тонн спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тысяч бутылок водки и коньяка.
Подпольная точка оказалась на проспекте Космонавтов. В пресс-службе свердловской Росгвардии также сообщили о задержании 26 рабочих — выходцев из стран бывшего СССР. Возбуждено уголовное дело.
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