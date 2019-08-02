Свердловские приставы наказали четырех алиментщиков
15:38, 02 Август 2019
Мужчины получили в наказание арест, обязательные работы, а также лишились иномарки и сотовых телефонов.
Приставы провели рейд по свердловским алиментщикам. Одного из них отправили под арест на десять суток за долг в 64 тысячи рублей, который мужчина накопил с октября 2018 года. Другой должник не отдал ребенку миллион рублей. Теперь ему придется отработать 60 часов на благо общества.
Еще один алиментщик задолжал своему сыну или дочке 93 тысячи рублей. За это его лишили Nissan X-Trail, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Четвертый горе-отец остался без четырех телефонов. Если владельцы иномарки и телефонов не погасят долги, их имущество продадут на торгах.
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