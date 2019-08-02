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Свердловские медики спасли новорожденного с пороком сердца

12:35, 02 Август 2019
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Фото: pixabay
Малыша прооперировали через 12 часов после того, как он появился на свет.

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 прооперировали малыша с пороком сердца через 12 часов после рождения. Когда ребенок находился в утробе, его легкие еще не функционировали, а кровообращение полностью зависело от матери. Как только малыш появился на свет, ему срочно понадобилась операция, иначе бы у него случился отек легких. В таком случае новорожденный бы погиб.

Но, к счастью, почти сразу после рождения ребенка положили на операционный стол, и специалисты слаженно провели манипуляции на сердце. Через несколько дней малыша перевели в реанимацию ОДКБ, а спустя несколько недель отправили в кардиологическое отделение ДГБ № 11. Теперь ребенок дома.

Недавно свердловские врачи прооперировали другого новорожденного. 17-дневному малышу нужно было устранить дефект почки. Чтобы помочь ребенку, его маму отправили из Краснотурьинска в Екатеринбург, где спасением чада занялись медики.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , порок сердца, малыш, новорожденные, ОДКБ №1
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