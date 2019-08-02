Полицейские спасли свердловчанку, которая пропала на болотах с грибами
18:02, 02 Август 2019
Женщина не бросила дары леса и после пяти часов поисков сделала угощения.
Полицейские и волонтеры спасли жительницу Краснотурьинска, которая заблудилась в тайге. Женщина отправилась за грибами и ягодами, но запуталась в тропинках на болоте. Спасатели включили сирену в ближайшем поселке Сосновка, чтобы она знала в какую сторону двигаться, а полицейские связались с любительницей «тихой охоты» по телефону. Женщину смогли успокоить и выяснить координаты ее местонахождения. Через пять часов поисков ее смогли найти, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Женщина поблагодарила сотрудников МВД и всех остальных участников поисков. Она рассказала, что ходила в эти леса восемь лет, но теперь не будет делать это в одиночку. Во время поисков женщина успела найти много черники, подосиновиков, маслят и рыжиков. Она их не бросила и принесла домой.
«Как она мне сообщила в телефонном разговоре, дома из них приготовила всевозможные вкусняшки. Из ягод сварила ароматное варенье, а из грибов — много деревенских блюд. Словом, зимой ей будет о чем погутарить с соседками под чашку чая или чего-нибудь покрепче, вспоминая свое летнее «приключение», — прокомментировал полковник Горелых.
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