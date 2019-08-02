Полицейские спасли свердловчанку, которая пропала на болотах с грибами

Полицейские и волонтеры спасли жительницу Краснотурьинска , которая заблудилась в тайге. Женщина отправилась за грибами и ягодами , но запуталась в тропинках на болоте. Спасатели включили сирену в ближайшем поселке Сосновка , чтобы она знала в какую сторону двигаться , а полицейские связались с любительницей « тихой охоты» по телефону. Женщину смогли успокоить и выяснить координаты ее местонахождения. Через пять часов поисков ее смогли найти , сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.





Женщина поблагодарила сотрудников МВД и всех остальных участников поисков. Она рассказала , что ходила в эти леса восемь лет , но теперь не будет делать это в одиночку. Во время поисков женщина успела найти много черники , подосиновиков , маслят и рыжиков. Она их не бросила и принесла домой.



