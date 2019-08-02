Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Одному из убийц Димы Рудакова скостили срок на месяц

17:28, 02 Август 2019
7k2jvmjmbmm.jpg
Фото: страница Дмитрия Рудакова / vk.com
Другим злоумышленникам приговор оставили в силе.

Свердловский областной суд оставил в силе приговор подросткам, убившим Диму Рудакова в Березовском. Защита пыталась добиться смягчения: изменить квалификацию дела.

Впрочем, суд изменил приговор лишь одному из четырех осужденных подростков, снизив наказание всего на месяц — с 8 лет 6 месяцев до 8 лет 5 месяцев. Приговор уже выступил в законную силу.

23 апреля Березовский суд вынес приговор четырем подросткам, которые жестоко избили 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Резонансная история произошла в августе 2018 года. Молодой человек скончался от полученных травм на месте. Все происходящее на телефон снимала 13-летняя девочка. Ее отправили в спецшколу на полтора года. Троих подростков заключили под домашний арест, четвертого оставили ждать решения суда в колонии, где он отбывал наказание за другое преступление.
Как полюбить город
Чтобы Екатеринбург стал «твоим навсегда», нужны не слова, а дела. И если бы власть помогала, мы бы ж
Трагедия Димы Рудакова
«Страшно. Как мы будем жить без него?»
Подросткам, забившим Диму Рудакова, попросили максимальный срок
«Нам сказали, что детей сразу отправят в тюрьму»
Самый страшный день
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Одному из убийц Димы Рудакова скостили срок на месяц»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Березовский, убийство, Дима Рудаков
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Трагедия в Березовском: «Мы относимся к детям как к сорнякам»
Городские истории
Трагедия в Березовском: «Мы относимся к детям как к сорнякам»
Первое интервью с главой города Евгением Писцовым после страшной гибели 20-летнего Димы Рудакова.
Сумма мнений Σ
Народное благоустройство
Народное благоустройство
От Светланы Зенковой
Зрелище
Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя
Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя
От Светланы Зенковой
«Страшно. Как мы будем жить без него?»
Городские истории
«Страшно. Как мы будем жить без него?»
Учителя и одноклассники вспоминают забитого насмерть Дмитрия Рудакова.