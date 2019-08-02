Одному из убийц Димы Рудакова скостили срок на месяц

Свердловский областной суд оставил в силе приговор подросткам, убившим Диму Рудакова в Березовском. Защита пыталась добиться смягчения: изменить квалификацию дела.

Впрочем, суд изменил приговор лишь одному из четырех осужденных подростков, снизив наказание всего на месяц — с 8 лет 6 месяцев до 8 лет 5 месяцев. Приговор уже выступил в законную силу.