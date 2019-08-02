Одному из убийц Димы Рудакова скостили срок на месяц
17:28, 02 Август 2019
Другим злоумышленникам приговор оставили в силе.
Свердловский областной суд оставил в силе приговор подросткам, убившим Диму Рудакова в Березовском. Защита пыталась добиться смягчения: изменить квалификацию дела.
Впрочем, суд изменил приговор лишь одному из четырех осужденных подростков, снизив наказание всего на месяц — с 8 лет 6 месяцев до 8 лет 5 месяцев. Приговор уже выступил в законную силу.
23 апреля Березовский суд вынес приговор четырем подросткам, которые жестоко избили 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Резонансная история произошла в августе 2018 года. Молодой человек скончался от полученных травм на месте. Все происходящее на телефон снимала 13-летняя девочка. Ее отправили в спецшколу на полтора года. Троих подростков заключили под домашний арест, четвертого оставили ждать решения суда в колонии, где он отбывал наказание за другое преступление.
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