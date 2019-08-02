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На Среднем Урале организаторы квестов поплатились за «логово маньяка»

10:38, 02 Август 2019
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Фото: pixabay
Игру разместили в противорадиационном укрытии, хотя разрешения на это не было.

Прокуратура проверила организаторов квестов в Екатеринбурге, Новоуральске, Нижнем Тагиле и Первоуральске и нашла нарушения. Так, в Новоуральске игру разместили в противорадиационном укрытии. При этом разрешения на это у предпринимателей не было. Для антуража «логова маньяка» там использовали манекены, муляжи рук, ванну с красной жидкостью и электропилу. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, Арбитражный суд заставил создателей квеста вернуть федеральное имущество.

Кроме того, в Екатеринбурге «Инсайдквест» нарушил закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также не указал пути эвакуации и заставил выходы посторонними предметами. Поэтому на компанию завели административное дело за нарушение правил пожарной безопасности. Аналогичные нарушения проверяющие нашли в Чкаловском, Ленинском, Кировском районах Екатеринбурга.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Новоуральск, Нижний Тагил, Первоуральск, квест, прокуратура Свердловской области
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