На Среднем Урале организаторы квестов поплатились за «логово маньяка»

Прокуратура проверила организаторов квестов в Екатеринбурге, Новоуральске, Нижнем Тагиле и Первоуральске и нашла нарушения. Так, в Новоуральске игру разместили в противорадиационном укрытии. При этом разрешения на это у предпринимателей не было. Для антуража «логова маньяка» там использовали манекены, муляжи рук, ванну с красной жидкостью и электропилу. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, Арбитражный суд заставил создателей квеста вернуть федеральное имущество.

Кроме того, в Екатеринбурге «Инсайдквест» нарушил закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также не указал пути эвакуации и заставил выходы посторонними предметами. Поэтому на компанию завели административное дело за нарушение правил пожарной безопасности. Аналогичные нарушения проверяющие нашли в Чкаловском, Ленинском, Кировском районах Екатеринбурга.