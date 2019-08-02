На Среднем Урале любителям тонировки будут аннулировать регистрацию

Свердловчан, которым ранее выдавали требование о снятии тонировки со стекол автомобиля, пригрозили аннулированием регистрации на машину. Так будут поступать с теми, кто не внял требованиям госавтоинспекторов. Как рассказали ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, инспектор вправе составить документ на отмену регистрации, сообщив об этом водителю. После этого регистрационные знаки выставляют в базу розыска.

Сотрудники ДПС смогут отслеживать, какие госномера под запретом, снимать их и уничтожать без права на восстановление. Если автомобилист продолжит ездить на машине без номеров, ему грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на один-три месяца.

Чтобы вернуть регистрацию, водителю нужно будет пройти сверку номеров, заплатить госпошлину и встать на новый учет.