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На Среднем Урале любителям тонировки будут аннулировать регистрацию

13:18, 02 Август 2019
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Фото: pixabay
Автомобили будут снимать с учета, если водители не послушают инспекторов.

Свердловчан, которым ранее выдавали требование о снятии тонировки со стекол автомобиля, пригрозили аннулированием регистрации на машину. Так будут поступать с теми, кто не внял требованиям госавтоинспекторов. Как рассказали ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, инспектор вправе составить документ на отмену регистрации, сообщив об этом водителю. После этого регистрационные знаки выставляют в базу розыска.

Сотрудники ДПС смогут отслеживать, какие госномера под запретом, снимать их и уничтожать без права на восстановление. Если автомобилист продолжит ездить на машине без номеров, ему грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на один-три месяца.

Чтобы вернуть регистрацию, водителю нужно будет пройти сверку номеров, заплатить госпошлину и встать на новый учет.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ГИБДД, машина, тонировка, автомобиль, Свердловская область , Екатеринбург
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