Из-за «Европы — Азии» перекроют трассу Пермь — Екатеринбург

Из-за легкоатлетического марафона «Европа — Азия» на трассе Пермь — Екатеринбург ограничат движение в следующее воскресенье, 11 августа. С 7 до 14 часов автомобилисты не смогут проехать участок с 343 по 354 километр в сторону Перми. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», объезд сделают через Старомосковский тракт.

Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее спланировать свой путь. Как проходил марафон «Европа — Азия» в 2018 году ЕТВ рассказывал здесь.