Из-за «Европы — Азии» перекроют трассу Пермь — Екатеринбург
12:11, 02 Август 2019
В следующее воскресенье, 11 августа, автомобилисты не смогут проехать по участку дороги с 343 по 354 километр.
Из-за легкоатлетического марафона «Европа — Азия» на трассе Пермь — Екатеринбург ограничат движение в следующее воскресенье, 11 августа. С 7 до 14 часов автомобилисты не смогут проехать участок с 343 по 354 километр в сторону Перми. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», объезд сделают через Старомосковский тракт.
Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее спланировать свой путь. Как проходил марафон «Европа — Азия» в 2018 году ЕТВ рассказывал здесь.
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Фото: ФКУ «Уралуправтодор»
Напомним также, что с 1 августа на трассе Пермь — Екатеринбург на 315 километре от Ревды и 346 километре от уральской столицы сделали реверсивное движение. Там ремонтируют старые швы на мостах.
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