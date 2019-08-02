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Генконсул Германии в Екатеринбурге покинул пост

14:33, 02 Август 2019
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Фото: Представительство МИД России в Екатеринбурге / Facebook
Штефан Кайль проработал в уральской столице четыре года.

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покинул пост. Он закончил свою работу в уральской столице. На странице Представительства МИД России в Екатеринбурге в Facebook появилась фотография Штефана Кайля и пожелания удачи ему.



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Чтобы Екатеринбург стал «твоим навсегда», нужны не слова, а дела.
Штефан Кайль проработал у нас четыре года. На Урале генконсул впервые окунулся прорубь и открыл для себя строганину.
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В Германии очень сложно найти замерзший водоем, у нас практически нет рек или озер подо льдом, поэтому я бы физически не смог этого сделать у себя на родине.
Штефан Кайль
генеральный консул Германии в Екатеринбурге

Во время работы в Екатеринбурге Кайль популяризировал немецкий язык среди свердловчан. Ежегодно у нас проводили (и, мы думаем, будут проводить) летнюю детскую академию. Также генконсул помогал налаживать связи между немцами и местными предпринимателями, готовил национальный стенд для «Иннопрома» и мечтал, чтобы Германия стала страной-партнером ежегодной промышленной выставки. Кроме того, Штефан Кайль помог воплотить в жизнь десятки проектов, в том числе 15 коопераций УрФУ с Германией. Полное интервью с генконсулом читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, МИД, Германия, генконсул, Свердловская область , Екатеринбург, Штефан Кайль
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