Генконсул Германии в Екатеринбурге покинул пост

Во время работы в Екатеринбурге Кайль популяризировал немецкий язык среди свердловчан. Ежегодно у нас проводили (и, мы думаем, будут проводить) летнюю детскую академию. Также генконсул помогал налаживать связи между немцами и местными предпринимателями, готовил национальный стенд для «Иннопрома» и мечтал, чтобы Германия стала страной-партнером ежегодной промышленной выставки. Кроме того, Штефан Кайль помог воплотить в жизнь десятки проектов, в том числе 15 коопераций УрФУ с Германией. Полное интервью с генконсулом читайте здесь.