Генконсул Германии в Екатеринбурге покинул пост
Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покинул пост. Он закончил свою работу в уральской столице. На странице Представительства МИД России в Екатеринбурге в Facebook появилась фотография Штефана Кайля и пожелания удачи ему.
Во время работы в Екатеринбурге Кайль популяризировал немецкий язык среди свердловчан. Ежегодно у нас проводили (и, мы думаем, будут проводить) летнюю детскую академию. Также генконсул помогал налаживать связи между немцами и местными предпринимателями, готовил национальный стенд для «Иннопрома» и мечтал, чтобы Германия стала страной-партнером ежегодной промышленной выставки. Кроме того, Штефан Кайль помог воплотить в жизнь десятки проектов, в том числе 15 коопераций УрФУ с Германией. Полное интервью с генконсулом читайте здесь.