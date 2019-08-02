Екатеринбурженке вернут 200 тысяч за мемуары ее отца

Екатеринбурженка отсудила у издательства «Кабинетный ученый» 200 тысяч рублей за мемуары покойного отца. В 2011 году к наследнице обратились с предложением издать книгу папы, после чего женщина направила в издательство «Фабрика комиксов» информацию о покойном и спросила насчет лицензионного договора. Но вопрос свердловчанки проигнорировали и направили ей документ, согласно которому права на книгу переходили издательству. На эти условия екатеринбурженка не согласилась.

В декабре 2015 года женщина увидела мемуары «Полное и окончательное безобразие», принадлежащие ее отцу, в «Кабинетном ученом» (издательство, которое входит в «Фабрику комиксов») и потребовала в суде компенсацию в пять миллионов рублей.

Районный суд удовлетворил требования частично — за авторское право истец получила 200 тысяч рублей. Такое решение не устроило обе стороны, и они подали апелляцию. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, вторая инстанция согласилась с тем, что истец и ответчик не заключили договор. Кроме того, судья пришел к выводу о том, что размер компенсации определили верно в соответствии с Гражданским кодексом. Поэтому жалобы екатеринбурженки и издательства не приняли во внимание.