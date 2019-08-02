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Центральную аллею в парке Павлика Морозова закрыли на два месяца

12:29, 02 Август 2019
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Фото: пресс-служба ЕТК
На территории будут менять старую трубу, которая лежит под тополями.

Центральную аллею в парке Павлика Морозова закрыли для посетителей из-за ремонта тепломагистрали. Специалисты ЕТК должны увеличить диаметр трубопровода протяженностью 180 метров, защитить его полиуретановой изоляцией и установить на нем контролирующие датчики. На время работ придется разобрать тротуарную плитку, выкопать пять тополей и несколько метров кизильника. Потом растения снова высадят на площадку, договор с питомником уже заключили. Заменить трубу в парке должны до 15 сентября, восстанавливать нарушенное благоустройство продолжат до 10 октября, сообщили в пресс-службе ЕТК.

На время работ для посетителей организуют проход от центрального входа до здания УрФУ до 30 августа. Потом жители города смогут проходить там по пешеходным мостикам. Спортивные и игровые зоны парка реконструкция не затронет, также не планируется отключение горячей воды у потребителей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, ЕТК, трубы, Ремонт, Павлик Морозов, парк павлика морозова, Свердловская область , Екатеринбург
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