Центральную аллею в парке Павлика Морозова закрыли на два месяца

Центральную аллею в парке Павлика Морозова закрыли для посетителей из-за ремонта тепломагистрали. Специалисты ЕТК должны увеличить диаметр трубопровода протяженностью 180 метров, защитить его полиуретановой изоляцией и установить на нем контролирующие датчики. На время работ придется разобрать тротуарную плитку, выкопать пять тополей и несколько метров кизильника. Потом растения снова высадят на площадку, договор с питомником уже заключили. Заменить трубу в парке должны до 15 сентября, восстанавливать нарушенное благоустройство продолжат до 10 октября, сообщили в пресс-службе ЕТК.

На время работ для посетителей организуют проход от центрального входа до здания УрФУ до 30 августа. Потом жители города смогут проходить там по пешеходным мостикам. Спортивные и игровые зоны парка реконструкция не затронет, также не планируется отключение горячей воды у потребителей.

