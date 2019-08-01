Жителей Екатеринбурга зовут знакомиться с 50 бездомными собаками

Пункт кратковременного содержания бездомных животных в Екатеринбурге проведет день открытых дверей. Жители города смогут погулять с собаками и помочь им: животным нужны корма, лекарства и миски. Сейчас хозяев ищут 50 добрых бездомных собак, сообщили в пресс-службе мэрии. Они социализированы, стерилизованы, привиты, осмотрены ветеринаром. Животные, которые не найдут себе хозяина, отправятся обратно на улицы.

День открытых дверей пройдет 3 августа с 13:00 по 16:00. Пункт кратковременного содержания расположен по адресу Посадская, 3. Все желающие стать хозяином замечательного пса могут приехать туда со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).



По новым правилам, животных, которые находятся в пункте кратковременного содержания, не отстреливают и не усыпляют. В течение месяца с ними работают кинологи и врачи: собакам ставят прививки, стерилизуют и вешают на ухо бирку с порядковым номером и годом отлова. Если животное не проявляют агрессии, то его выпускают в тот район, где его и поймали. В большинстве случаев это окраины города.

