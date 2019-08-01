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Высокинский подготовил почву под трамвай в Академический 

14:08, 01 Август 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Строительство смогут начать в 2020 году. 

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания территории под трамвайную ветку в Академический. Она пройдет от проспекта Академика Сахарова до Татищева. Строительство планируют начать в 2020 году. Интервал движения трамваев составит шесть минут. Планируется, что он будет перевозить две тысячи человек в час, сообщают в пресс-службе мэрии.

Трамвайная линия пройдет по по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Общая площадь проектируемой территории — 104, 21 гектара. По пути следования трамвая поставят 11 остановок. В июле 2019 года прошли общественные слушания. После этого администрация внесла два изменения в проект. В частности, жители попросили установить светофоры на примыкании восточного дублера Серафимы Дерябиной к Волгоградской, а также измененить транспортный узел в районе разворота трамвайного кольца на пересечении Лучистой и Чемпионов.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Академический, Екатеринбург, Свердловская область
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