Волонтеры нашли екатеринбурженку, которая ушла из дома в халате
08:51, 01 Август 2019
Пенсионерка Фидания Гараева пропала 27 июля. Ее обнаружили в Заречном.
Волонтеры поисково-спасательных отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт» нашли 80-летнюю пенсионерку Фиданию Гараеву, которая ушла из дома на Островского 27 июля. Женщина покинула дом в халате и фартуке.
«Прорыву» сообщили, что бабушку видели в Заречном на следующий день после пропажи, 28 июля. Туда же на поиски отправились волонтеры отрядов. Они несколько дней прочесывали Заречный и в итоге нашли Фиданию Гараеву вчера вечером, 31 июля.
ЕТВ рассказывал историю «Лизы Алерт» и объяснял, как работают люди, которые безвозмездно ищут пропавших людей. Читайте об этом здесь.
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