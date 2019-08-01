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Волонтеры нашли екатеринбурженку, которая ушла из дома в халате

08:51, 01 Август 2019
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Фото: pixabay
Пенсионерка Фидания Гараева пропала 27 июля. Ее обнаружили в Заречном.

Волонтеры поисково-спасательных отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт» нашли 80-летнюю пенсионерку Фиданию Гараеву, которая ушла из дома на Островского 27 июля. Женщина покинула дом в халате и фартуке.

«Прорыву» сообщили, что бабушку видели в Заречном на следующий день после пропажи, 28 июля. Туда же на поиски отправились волонтеры отрядов. Они несколько дней прочесывали Заречный и в итоге нашли Фиданию Гараеву вчера вечером, 31 июля.

ЕТВ рассказывал историю «Лизы Алерт» и объяснял, как работают люди, которые безвозмездно ищут пропавших людей. Читайте об этом здесь.

Мама Дани и Севы
История екатеринбурженки, которая воспитывает двух мальчиков с синдромом Дауна.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Лиза Алерт, пропал человек, халат, Заречный микрорайон, пенсионерка, Свердловская область , Екатеринбург
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