В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Шевченко

В Екатеринбурге из-за реконструкции теплосети закроют движение по улице Шевченко. Работы начнутся 2 августа в 8:00 и продлятся до 10 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии. В это время троллейбусы № 4 не будут ходить по улице Шевченко на участке от Сулимова до метро «Динамо» в обоих направлениях. Для автомобилистов будет закрыт участок улицы от Луначарского до Бажова. Объехать можно по Мамина Сибиряка, Восточной и Уральской.