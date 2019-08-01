В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Шевченко
19:20, 01 Август 2019
Троллейбус №4 снова изменит маршрут.
В Екатеринбурге из-за реконструкции теплосети закроют движение по улице Шевченко. Работы начнутся 2 августа в 8:00 и продлятся до 10 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии. В это время троллейбусы № 4 не будут ходить по улице Шевченко на участке от Сулимова до метро «Динамо» в обоих направлениях. Для автомобилистов будет закрыт участок улицы от Луначарского до Бажова. Объехать можно по Мамина Сибиряка, Восточной и Уральской.
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Улицу Шевченко на участке от дома № 73 по улице Мамина-Сибиряка до Луначарского открыли после ремонта теплосети только 25 июля. Параллельно перекрывали дублер Шевченко от Восточной до дома № 27. Здесь перекрытия продержатся до 4 августа.
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