Улицы Екатеринбурга затопило во время кратковременного дождя

Улицы Екатеринбурга снова затопило во время кратковременного дождя. Читатели ЕТВ сообщают , что потоки воды бегут по многим улицам города , как в центре , так и на окраинах. Затруднено движение и автомобилям , и пешеходам. Согласно сервису Яндекс.Карты , город встал в восьмибалльные пробки. Также ситуацию на дорогах осложняют дорожные работы.





Ситуацию с ливневками в городе интересно объяснял зампредседателя комитета по благоустройству администрации города Виктор Юровицкий.