Улицы Екатеринбурга затопило во время кратковременного дождя
18:33, 01 Август 2019
Ливневые канализации снова не справились с капризами погоды.
Улицы Екатеринбурга снова затопило во время кратковременного дождя. Читатели ЕТВ сообщают, что потоки воды бегут по многим улицам города, как в центре, так и на окраинах. Затруднено движение и автомобилям, и пешеходам. Согласно сервису Яндекс.Карты, город встал в восьмибалльные пробки. Также ситуацию на дорогах осложняют дорожные работы.
Ситуацию с ливневками в городе интересно объяснял зампредседателя комитета по благоустройству администрации города Виктор Юровицкий.
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Виктор Юровицкий
зампредседателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга
Где есть дождевая канализация, вода уходит. Дождевая канализация рассчитывается на поглощение осадков в течение 40-60 минут. Привожу пример: у вас дома есть умывальник, там есть сливное отверстие. Если вы выливаете ведро, вода не сразу уходит. Она встанет, но потом уйдет. Ведро в умывальник вы выльете раз в году. Соответственно, дождевая канализация работает по нормативам.
Посмотрите, как Екатеринбург и его жители сражаются с водной стихией, охватившей город после непродолжительного дождя.
Видео: ЕТВ
В последний раз Екатеринбург затопило после ночной грозы в ночь на 21 июля. Там уровень воды под мостом на Шефской достигал 30 сантиметров, затонувшие машины пришлось доставать эвакуаторами. Тогда такую ситуацию с ливневками объяснили тем, что за ночь выпала месячная норма осадков. Сейчас в Свердловской области снова действует штормовое предупреждение: синоптики обещают грозы, дожди и сильный ветер.
Ситуацию с ливневками в городе интересно объяснял зампредседателя комитета по благоустройству Виктор Юровицкий:
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Фото: Яндекс.Карты
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