Свердловское правительство закупит наборы с медалями за миллион
Правительство Свердловской области закупит десять подарочных наборов с десятью медалями в каждом. На них потратят 999 тысяч рублей. В документах, опубликованных на сайте госзакупок, указано, что в каждом наборе на сувенирах будут десять достопримечательностей: Невьянская башня, парк «Оленьи ручьи», Храм-на-Крови, Свято-Тихвинский собор, стела «Европа — Азия», Дом Севастьянова, Хозяйка Медной горы по сказам Павла Бажова, «Екатеринбург-Арена», Ельцин Центр и Монастырь святых царственных страстотерпцев в Ганиной Яме. На оборотной стороне медалей сделают рельефное изображение малого герба Свердловской области, покрытое эмалью светло-бордового цвета.
Метали изготовят методом холодной штамповки из меди, а потом на изделия нанесут покрытие из золота и серебра толщиной пять микрометров. Вес одной медали — не менее 44 граммов, диаметр — 4,8 сантиметра, толщина — 0,3 сантиметра. На каждом сувенире разместят комментарий к изображению: название города и достопримечательности.
Кроме того, каждую медаль должны упаковать в капсулу из оргстекла и поместить в футляр из ценных деревянных пород с откидной крышкой с фиксатором и потайными петлями. Замок футляра необходимо выполнить из желтого металла, а внутреннюю часть украсить картонной вкладкой с видами и символикой Свердловской области. Место, на котором будет лежать сувенир внутри, обязаны обить темно-зеленым бархатом. Вместе с тем, на каждое изделие нужно составить паспорт.
Электронный аукцион проведут 9 августа. Через десять дней после заключения контракта победитель тендера должен представить макет изделия и затем в течение месяца изготовить медали.