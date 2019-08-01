Свердловское правительство закупит наборы с медалями за миллион

Правительство Свердловской области закупит десять подарочных наборов с десятью медалями в каждом. На них потратят 999 тысяч рублей. В документах, опубликованных на сайте госзакупок, указано, что в каждом наборе на сувенирах будут десять достопримечательностей: Невьянская башня, парк «Оленьи ручьи», Храм-на-Крови, Свято-Тихвинский собор, стела «Европа — Азия», Дом Севастьянова, Хозяйка Медной горы по сказам Павла Бажова, «Екатеринбург-Арена», Ельцин Центр и Монастырь святых царственных страстотерпцев в Ганиной Яме. На оборотной стороне медалей сделают рельефное изображение малого герба Свердловской области, покрытое эмалью светло-бордового цвета.

Метали изготовят методом холодной штамповки из меди, а потом на изделия нанесут покрытие из золота и серебра толщиной пять микрометров. Вес одной медали — не менее 44 граммов, диаметр — 4,8 сантиметра, толщина — 0,3 сантиметра. На каждом сувенире разместят комментарий к изображению: название города и достопримечательности.