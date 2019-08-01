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Среднеуральская птицефабрика ответит за помет в лесу

16:44, 01 Август 2019
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Фото: pixabay
Предприятие построило хранилище для отходов там, где оно запрещено.

Птицефабрику «Среднеуральская» заставили убрать пометохранилище, которое она разместила на лесном участке. Предприятие самовольно заняло землю лесного фонда и организовало там место для сбора отходов, хотя делать это запрещалось. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, птицефабрика также не имела лицензию на перевозку куриного свежего помета третьего класса опасности и перепревших отходов четвертого класса.

Верхнепышминский городской суд заставил птицефабрику «Среднеуральская» прекратить использовать помещение на территории лесного фонда, убрать его и восстановить землю. Кроме того, предприятию запретили транспортировать помет, на который оно не имеет соответствующих документов.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, помет, курицы, птицефабрика "Среднеуральская", птицефабрика, Екатеринбург
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