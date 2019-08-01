Среднеуральская птицефабрика ответит за помет в лесу

Птицефабрику «Среднеуральская» заставили убрать пометохранилище, которое она разместила на лесном участке. Предприятие самовольно заняло землю лесного фонда и организовало там место для сбора отходов, хотя делать это запрещалось. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, птицефабрика также не имела лицензию на перевозку куриного свежего помета третьего класса опасности и перепревших отходов четвертого класса.

Верхнепышминский городской суд заставил птицефабрику «Среднеуральская» прекратить использовать помещение на территории лесного фонда, убрать его и восстановить землю. Кроме того, предприятию запретили транспортировать помет, на который оно не имеет соответствующих документов.