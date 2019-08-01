Собянин расскажет о «Моей улице» в Екатеринбурге
11:33, 01 Август 2019
Мэра Москвы пригласили на Всемирный день городов.
На Всемирный день городов, который пройдет в Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября, ждут мэра Москвы Сергея Собянина. На мероприятие его лично пригласила исполнительный директор ООН — Хабитат Маймунах Мохд Шариф, сообщает ТАСС. Планируется, что мэр Москвы представит проект благоустройства «Моя улица».
В рамках всемирного дня городов в этом году обсудят устойчивое развитие городов, инновацию и архитектуру. На мероприятие ждут 25 тысяч участников. Главные обсуждения пройдут на шести тематических секциях. В качестве спикеров уже заявились специалисты из США, Великобритании, Китая, Таиланда, Японии, Германии, Италии, Нидерландов, Индии и Франции.
Мама Дани и Севы
История екатеринбурженки, которая воспитывает двух мальчиков с синдромом Дауна.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Народное благоустройство
Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.