Собянин расскажет о «Моей улице» в Екатеринбурге

На Всемирный день городов, который пройдет в Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября, ждут мэра Москвы Сергея Собянина. На мероприятие его лично пригласила исполнительный директор ООН — Хабитат Маймунах Мохд Шариф, сообщает ТАСС. Планируется, что мэр Москвы представит проект благоустройства «Моя улица».

В рамках всемирного дня городов в этом году обсудят устойчивое развитие городов, инновацию и архитектуру. На мероприятие ждут 25 тысяч участников. Главные обсуждения пройдут на шести тематических секциях. В качестве спикеров уже заявились специалисты из США, Великобритании, Китая, Таиланда, Японии, Германии, Италии, Нидерландов, Индии и Франции.