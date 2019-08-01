Самый богатый депутат свердловского парламента заработал 77 миллионов
09:39, 01 Август 2019
Народные избранники отчитались о доходах.
Депутаты Заксобрания Свердловской области отчитались о доходах в 2018 году. Самым обеспеченным парламентарием стал Алексей Кушнарев, заработав 77 миллионов рублей. Год назад директор НТМК был еще богаче — на 32 миллиона
Почетное второе место занял Александр Серебренников. Гендиректор группы компаний «Радуга» заработал чуть меньше — 75 миллионов. Годом ранее народный избранник отчитывался о 68 миллионах. Тройку замкнул зампред свердловского парламента Виктор Маслаков, задекларировавший 45 миллионов: немного меньше, чем в 2017 году.
Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина отчиталась о шести миллионах: на 400 тысяч больше прошлогоднего показателя. Заметно вырос доход Виктора Шептия — с пяти до восьми миллионов. Обогател и Вячеслав Брозовский: год назад депутат рассказывал о шести миллионах, сейчас — о 37.
Беднее всех оказался Илья Гаффнер, заработавший 0 рублей. Олег Корчагин с 26 тысячами рублей не сильно обогнал коллегу. Депутат Генналий Ушаков стал третьим с конца: его доход составил 317 тысяч.
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