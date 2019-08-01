Самый богатый депутат свердловского парламента заработал 77 миллионов

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Почетное второе место занял Александр Серебренников. Гендиректор группы компаний « Радуга» заработал чуть меньше — 75 миллионов. Годом ранее народный избранник отчитывался о 68 миллионах. Тройку замкнул зампред свердловского парламента Виктор Маслаков , задекларировавший 45 миллионов: немного меньше , чем в 2017 году.





Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина отчиталась о шести миллионах: на 400 тысяч больше прошлогоднего показателя. Заметно вырос доход Виктора Шептия — с пяти до восьми миллионов. Обогател и Вячеслав Брозовский: год назад депутат рассказывал о шести миллионах , сейчас — о 37.





Беднее всех оказался Илья Гаффнер , заработавший 0 рублей. Олег Корчагин с 26 тысячами рублей не сильно обогнал коллегу. Депутат Генналий Ушаков стал третьим с конца: его доход составил 317 тысяч.

Депутаты Заксобрания Свердловской области отчитались о доходах в 2018 году. Самым обеспеченным парламентарием стал Алексей Кушнаревзаработав 77 миллионов рублей. Год назад директор НТМК был еще богаче — на 32 миллиона