На внутренних рейсах Кольцово начали действовать электронные талоны

На внутренних рейсах аэропорта Кольцово начали действовать электронные посадочные талоны. Пассажиры могут скачать его на телефон после прохождения онлайн-регистрации на рейс. В электронной версии есть штрихкод , имя пассажира , номер рейса , дата отправления , время окончания посадки на рейс , номер выхода и место в самолете. Чтобы пройти в чистую зону аэропорта , нужно просто приложить телефон к сканеру и показать его агенту на контроле посадки , сообщили в пресс-службе Кольцово.



