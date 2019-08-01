На внутренних рейсах Кольцово начали действовать электронные талоны
13:32, 01 Август 2019
Пассажиру просто нужно приложить телефон к сканеру - и вы в зоне вылета.
На внутренних рейсах аэропорта Кольцово начали действовать электронные посадочные талоны. Пассажиры могут скачать его на телефон после прохождения онлайн-регистрации на рейс. В электронной версии есть штрихкод, имя пассажира, номер рейса, дата отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода и место в самолете. Чтобы пройти в чистую зону аэропорта, нужно просто приложить телефон к сканеру и показать его агенту на контроле посадки, сообщили в пресс-службе Кольцово.
Однако чтобы воспользоваться электронным посадочным талоном, услуга должна быть одобрена авиакомпанией, совершающей вылет. Проверяйте это перед вылетом. Получить бумажный талон и сдавать багаж вы можете на стойке регистрации.
Мама Дани и Севы
История екатеринбурженки, которая воспитывает двух мальчиков с синдромом Дауна.
Новое и интересное
«Я как будто побывала в аду»: уральцы — о катастрофе в Шереметьево
Происшествия
ЕТВ выяснил, что происходило в аэропорту после аварийной посадки лайнера. Пассажиры всю ночь ждали вылета и гадали, в чем причина задержки.
Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя
Народное благоустройство