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На внутренних рейсах Кольцово начали действовать электронные талоны

13:32, 01 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Пассажиру просто нужно приложить телефон к сканеру - и вы в зоне вылета. 
На внутренних рейсах аэропорта Кольцово начали действовать электронные посадочные талоны. Пассажиры могут скачать его на телефон после прохождения онлайн-регистрации на рейс. В электронной версии есть штрихкод, имя пассажира, номер рейса, дата отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода и место в самолете. Чтобы пройти в чистую зону аэропорта, нужно просто приложить телефон к сканеру и показать его агенту на контроле посадки, сообщили в пресс-службе Кольцово.

Однако чтобы воспользоваться электронным посадочным талоном, услуга должна быть одобрена авиакомпанией, совершающей вылет. Проверяйте это перед вылетом. Получить бумажный талон и сдавать багаж вы можете на стойке регистрации.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, электронные талоны, авиакомпания , перелет, самолет, аэропорт, Кольцово, Екатеринбург
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