ФАС заставила «Экосервис» снизить тарифы на мусор на 30%

В марте мусорные тарифы в Свердловской области уже пересматривали, после чего они снизились на несколько копеек. После обоснованность тарифов начала проверять ФАС. «Спецавтобазу» обвинили в нарушении конкуренции, потому что компания доверила перевозку отходов единственному подрядчику. После этого в Региональную энергетическую комиссию поступило предписание о снижении тарифов.

Затем во время прямой линии президент России Владимир Путин узнал о том, что мусорная реформа идет негладко. Ему рассказали о переполненных баках в Верхней Салде. К выяснению обстоятельств подключилась прокуратура.

ЕТВ разбирался, с какими проблемами мусорной реформы столкнулась Свердловская область и что изменится после взгляда Путина на баки в Верхней Салде.