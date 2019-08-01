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ФАС заставила «Экосервис» снизить тарифы на мусор на 30%

08:40, 01 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Стоимость услуг регионального оператора должна измениться с первого сентября. Ранее цены пересчитали «Спецавтобаза» и «Рифей».

Федеральная антимонопольная служба проверила, как образуются цены на вывоз мусора в регионах России. Одним из 16 нарушителей ценообразования стала Свердловская область. В состав предельных тарифов включались необоснованные расходы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, цитирует ТАСС пресс-службу ФАС.

В конце мая антимонопольщики уже заставили пересчитать тарифы для «Спецавтобазы», «Рифея» и «Экотехсервиса». Их снизили на 30,85% и на 16,8% для двух последних регоператоров. Теперь же тарифы придется изменить «Экосервису», который обслуживает Новоуральск, Ревду, Верхний Тагил, Первоуральский. Оператора заставили снизить цены на вывоз мусора на 30,8% с первого сентября.

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В марте мусорные тарифы в Свердловской области уже пересматривали, после чего они снизились на несколько копеек. После обоснованность тарифов начала проверять ФАС. «Спецавтобазу» обвинили в нарушении конкуренции, потому что компания доверила перевозку отходов единственному подрядчику. После этого в Региональную энергетическую комиссию поступило предписание о снижении тарифов.

Затем во время прямой линии президент России Владимир Путин узнал о том, что мусорная реформа идет негладко. Ему рассказали о переполненных баках в Верхней Салде. К выяснению обстоятельств подключилась прокуратура.

ЕТВ разбирался, с какими проблемами мусорной реформы столкнулась Свердловская область и что изменится после взгляда Путина на баки в Верхней Салде.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, ФАС, Свердловская область , Мусорный тариф, Экосервис, мусор
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