ФАС заставила «Экосервис» снизить тарифы на мусор на 30%
Федеральная антимонопольная служба проверила, как образуются цены на вывоз мусора в регионах России. Одним из 16 нарушителей ценообразования стала Свердловская область. В состав предельных тарифов включались необоснованные расходы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, цитирует ТАСС пресс-службу ФАС.
В конце мая антимонопольщики уже заставили пересчитать тарифы для «Спецавтобазы», «Рифея» и «Экотехсервиса». Их снизили на 30,85% и на 16,8% для двух последних регоператоров. Теперь же тарифы придется изменить «Экосервису», который обслуживает Новоуральск, Ревду, Верхний Тагил, Первоуральский. Оператора заставили снизить цены на вывоз мусора на 30,8% с первого сентября.
В марте мусорные тарифы в Свердловской области уже пересматривали, после чего они снизились на несколько копеек. После обоснованность тарифов начала проверять ФАС. «Спецавтобазу» обвинили в нарушении конкуренции, потому что компания доверила перевозку отходов единственному подрядчику. После этого в Региональную энергетическую комиссию поступило предписание о снижении тарифов.
Затем во время прямой линии президент России Владимир Путин узнал о том, что мусорная реформа идет негладко. Ему рассказали о переполненных баках в Верхней Салде. К выяснению обстоятельств подключилась прокуратура.
ЕТВ разбирался, с какими проблемами мусорной реформы столкнулась Свердловская область и что изменится после взгляда Путина на баки в Верхней Салде.