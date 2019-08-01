Екатеринбуржец отсидит девять месяцев за прописку 51 мигранта
17:40, 01 Август 2019
Мужчина понимал, что иностранцы не будут жить в его квартире, но нарушил закон ради денег.
Екатеринбуржца приговорили к девяти месяцам лишения свободы за прописку 51 нелегального мигранта. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
С декабря 2018 года по май 2019 года Андрей Антонов прописал в своей квартире 51 одного гражданина стран ближнего зарубежья. При этом мужчина понимал, что никто по данному адресу проживать не будет. За свои услуги екатеринбуржец получал по 100 рублей от каждого человека. На судебном разбирательстве он полностью признал вину и раскаялся. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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