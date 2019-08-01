«Денежкин камень» нашел мертвую рыбу в свердловских реках

Сотрудники заповедника «Денежкин камень» исследовали реки Ольховка, Тамшер, Тальтия, Шегультан, Банная, Шарп, Сосьва, озеро Светлое, ручей Безымянный. Они посмотрели на мутность воды, осадок на дне, беспозвоночных, рыбу, растительность на берегах рек. Результаты исследования оказались неутешительными. Также эксперты взяли пробы воды, ила.

В Ольховке, Тамшере, Банной, Шегультане от устья Ольховки до устья Тальтии обнаружили неестественный осадок. В этих же реках и в Безымянном ручье не нашли беспозвоночных и рыб. Как сообщили ЕТВ в общественной организации по защите окружающей среды «Живой Шемур», в реках Ольховка, Тамшер, ручей Безымянный в воде много нитевидных водорослей, в Шарпе и Сосьве есть хариус.

В Сосьве между устьями рек Калья и Вагран проверяющие нашли десять мертвых рыб, четырех особей миноги с ярко-красными жабрами в плохом состоянии. Кроме того, ниже Ваграна увидели щиповку с красными жабрами.