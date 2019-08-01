«Денежкин камень» нашел мертвую рыбу в свердловских реках
Сотрудники заповедника «Денежкин камень» исследовали реки Ольховка, Тамшер, Тальтия, Шегультан, Банная, Шарп, Сосьва, озеро Светлое, ручей Безымянный. Они посмотрели на мутность воды, осадок на дне, беспозвоночных, рыбу, растительность на берегах рек. Результаты исследования оказались неутешительными. Также эксперты взяли пробы воды, ила.
В Ольховке, Тамшере, Банной, Шегультане от устья Ольховки до устья Тальтии обнаружили неестественный осадок. В этих же реках и в Безымянном ручье не нашли беспозвоночных и рыб. Как сообщили ЕТВ в общественной организации по защите окружающей среды «Живой Шемур», в реках Ольховка, Тамшер, ручей Безымянный в воде много нитевидных водорослей, в Шарпе и Сосьве есть хариус.
В Сосьве между устьями рек Калья и Вагран проверяющие нашли десять мертвых рыб, четырех особей миноги с ярко-красными жабрами в плохом состоянии. Кроме того, ниже Ваграна увидели щиповку с красными жабрами.
Выше реки Вагран в Сосьве рыба неактивна, и вода там от Кальи до поселка Маслово мутная. Взятые пробы работники заповедника «Денежкин камень» отправили на экспертизу в московскую лабораторию на выявление тяжелых металлов.
Ранее родители детей, которые обучаются в экошколе заповедника, обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Администрация Североуральского городского округа хотела забрать у «Денежкиного камня» помещение, которое когда-то передала в собственность заповедника. Директор «Денежкиного камня» Анна Квашнина комментировала ситуацию и сообщала, что это месть за отношение к УГМК.
Осенью 2018 года экологи заявили, что компания загрязнила реки Тальтия и Шегультан медью, алюминием, марганцем и цинком, превысив допустимые значения в тысячу раз.