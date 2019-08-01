Автомойка заплатит екатеринбуржцу 263 тысячи за угон машины

Екатеринбуржец отсудил у автомойки 200 тысяч рублей за Hyundai Verna, которую разбил сотрудник салона. Владелец машины оставил ее в автомойке, получил квитанцию и ушел, а работник салона решил покататься на иномарке и сделал это неудачно — он врезался в бетонный столб.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, рыночную стоимость Hyundai оценили в 210,7 тысячи рублей, восстановительный ремонт — в 350,3 тысячи. Все, что можно было бы использовать на запчасти после аварии, стоило 52,4 тысячи рублей. При этом иномарка долго стояла на платной стоянке, за которую надо было отдавать 70 рублей в сутки.