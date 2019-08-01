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Автомойка заплатит екатеринбуржцу 263 тысячи за угон машины

10:36, 01 Август 2019
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Фото: pixabay
Работник салона решил покататься на Hyundai Verna.

Екатеринбуржец отсудил у автомойки 200 тысяч рублей за Hyundai Verna, которую разбил сотрудник салона. Владелец машины оставил ее в автомойке, получил квитанцию и ушел, а работник салона решил покататься на иномарке и сделал это неудачно — он врезался в бетонный столб.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, рыночную стоимость Hyundai оценили в 210,7 тысячи рублей, восстановительный ремонт — в 350,3 тысячи. Все, что можно было бы использовать на запчасти после аварии, стоило 52,4 тысячи рублей. При этом иномарка долго стояла на платной стоянке, за которую надо было отдавать 70 рублей в сутки.

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Клиент подал иск в Орджоникидзевский суд на организацию «Уралойл», которой принадлежит автомойка, и потребовал возместить стоимость машины, экспертизы, эвакуатора, штрафной и платной стоянок, почтовые расходы и моральный вред. Районный суд удовлетворил требования частично и заставил автомойку вернуть мужчине 263 тысячи рублей.

Ответчик попытался обжаловать решение и старался доказать, что угонщик автомобиля не является работником автомойки. Но вторая инстанция не приняла во внимание доводы «Уралойла» и оставила вердикт первого суда без изменений.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, компенсация, Областной суд, угонщик, автомойка, Свердловская область , Екатеринбург
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