Алексей Иванов готовит для читателей новый мистический триллер

Свердловский писатель Алексей Иванов работает над новым романом «Тени тевтонов». Сейчас Иванов пишет первую главу мистического триллера. «Я влюбилась в название — „Тени тевтонов“, выписала для себя несколько фирменных ивановских крылатостей, которые хочется запомнить и потом где-нибудь непринужденно ввернуть („Слабый духом мимо ада не проскочит“) и залипла в сюжет, продолжение которого еще следует», — написала в Facebook продюсер уральского автора Юлия Зайцева.

Зайцева добавила, что мистический триллер совсем не ее жанр, но «у Иванова все должно быть прекрасно», поскольку он не ставит для себя определенные рамки, а уходит в историю и культурологию. Также продюсер писателя привела отрывок из новой книги Алексея Иванова: