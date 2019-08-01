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Алексей Иванов готовит для читателей новый мистический триллер

11:22, 01 Август 2019
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Фото: Facebook Юлии Зайцевой
Писатель работает над первой главной романа «Тени тевтонов».

Свердловский писатель Алексей Иванов работает над новым романом «Тени тевтонов». Сейчас Иванов пишет первую главу мистического триллера. «Я влюбилась в название — Тени тевтонов“, выписала для себя несколько фирменных ивановских крылатостей, которые хочется запомнить и потом где-нибудь непринужденно ввернуть („Слабый духом мимо ада не проскочит“) и залипла в сюжет, продолжение которого еще следует», — написала в Facebook продюсер уральского автора Юлия Зайцева.

Зайцева добавила, что мистический триллер совсем не ее жанр, но «у Иванова все должно быть прекрасно», поскольку он не ставит для себя определенные рамки, а уходит в историю и культурологию. Также продюсер писателя привела отрывок из новой книги Алексея Иванова:

Мама Дани и Севы
История екатеринбурженки, которая воспитывает двух мальчиков с синдромом Дауна и помогает другим.

Напомним, Алексей Иванов является автором многих книг, которые снискали овации у публики. Среди них «Общага-на-Крови», «Географ глобус пропил», «Тобол», «Пищеблок» и другие.

Алексей Иванов и его книги:
По одной книге Алексея Иванова снимут два фильма
Чубайс похвалил роман Иванова «Тобол» за ясность и достоверность
Алексей Иванов рассказал Дудю о дискомфортных 90-х в Екатеринбурге
Писателя Иванова на время съемок погрузили в «Общагу-на-крови»
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , писатель, книга, роман, Алексей Иванов
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