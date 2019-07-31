Забыть о семье ради карьеры готовы 70% екатеринбуржцев
11:05, 31 Июль 2019
Зарплата и связи оказались важнее для мужчин.
Забыть о семье ради карьерного роста и большой зарплаты готовы 70% екатеринбуржцев. Причем, большинством карьеристов оказались мужчины — 79% опрошенных (против 64% женщин). Такие результаты показало исследование портала Зарплата.ру. Еще 11% уральцев согласны отказаться от посиделок с родными просто ради опыта работы. Семья оказалась на первом месте только у 18% опрошенных екатеринбуржцев.
Почти половина респондентов признались, что знакомы со случаями разрушения семей из-за карьеры. Такое положение вещей устраивает только 24% жителей столицы Урала.
Однако построить карьеру в Свердловской области не так просто: на одну вакансию приходится 4,4 резюме. Острая конкуренция наблюдается в сфере высшего менеджмента, искусства, развлечений и масс-медиа.
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