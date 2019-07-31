Забыть о семье ради карьеры готовы 70% екатеринбуржцев

Забыть о семье ради карьерного роста и большой зарплаты готовы 70% екатеринбуржцев. Причем , большинством карьеристов оказались мужчины — 79% опрошенных ( против 64% женщин). Такие результаты показало исследование портала Зарплата.ру. Еще 11% уральцев согласны отказаться от посиделок с родными просто ради опыта работы. Семья оказалась на первом месте только у 18% опрошенных екатеринбуржцев.





Почти половина респондентов признались , что знакомы со случаями разрушения семей из-за карьеры. Такое положение вещей устраивает только 24% жителей столицы Урала.



