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Высокинский внезапно собрал рабочую группу по реконструкции ЦПКиО

18:25, 31 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Для участников предстоящая работа стала неожиданностью. 
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сформировал рабочую группу, которая должна разработать техзадание по благоустройству ЦПКиО. В нее включили 31 специалиста: сотрудников мэрии, ученых, представители СвЖД и журналистов. Главным будет замглавы по вопросам капитального строительства Алексей Бирюлин. Два члена рабочей группы: шоумен Александр Цариков и помощник сенатора Константин Пудов в соцсетях сообщили, что для них предстоящая работа над проектом стала неожиданностью.

Конкурс концепций по развитию ЦПКиО мэр Высокинский объявил еще в 2018 году. Рабочая группа должна выбрать самые лучшие идеи и объединить их в один проект. Во время обсуждения лучшим вариантом признали проект русско-голландскго архитектурного бюро SVESMI. Он предполагает, что на входе в парк появится аллея из 200 яблонь, отдельную площадь, проработать историческую тему, реконструировать павильон бывшего кинотеатра и разбить многофункциональный лук. Подробнее о проекте читайте здесь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, мэр, ЦПКиО, благоустройство, парк, Александр Цариков, Александр Высокинский, Константин Пудов
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