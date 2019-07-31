Высокинский внезапно собрал рабочую группу по реконструкции ЦПКиО
18:25, 31 Июль 2019
Для участников предстоящая работа стала неожиданностью.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сформировал рабочую группу, которая должна разработать техзадание по благоустройству ЦПКиО. В нее включили 31 специалиста: сотрудников мэрии, ученых, представители СвЖД и журналистов. Главным будет замглавы по вопросам капитального строительства Алексей Бирюлин. Два члена рабочей группы: шоумен Александр Цариков и помощник сенатора Константин Пудов в соцсетях сообщили, что для них предстоящая работа над проектом стала неожиданностью.
Конкурс концепций по развитию ЦПКиО мэр Высокинский объявил еще в 2018 году. Рабочая группа должна выбрать самые лучшие идеи и объединить их в один проект. Во время обсуждения лучшим вариантом признали проект русско-голландскго архитектурного бюро SVESMI. Он предполагает, что на входе в парк появится аллея из 200 яблонь, отдельную площадь, проработать историческую тему, реконструировать павильон бывшего кинотеатра и разбить многофункциональный лук. Подробнее о проекте читайте здесь.
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