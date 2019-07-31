Высокинский внезапно собрал рабочую группу по реконструкции ЦПКиО

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сформировал рабочую группу , которая должна разработать техзадание по благоустройству ЦПКиО. В нее включили 31 специалиста: сотрудников мэрии , ученых , представители СвЖД и журналистов. Главным будет замглавы по вопросам капитального строительства Алексей Бирюлин. Два члена рабочей группы: шоумен Александр Цариков и помощник сенатора Константин Пудов в соцсетях сообщили , что для них предстоящая работа над проектом стала неожиданностью.



