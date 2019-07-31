В свердловском городе взорвали три трубы старой ГРЭС

Три трубы старой электростанции взорвали во вторник, 30 июля, в Нижней Туре. Объект закрыли четыре года назад, и трубы давно не использовали. На замену старой станции, которая отработала 65 лет, в свердловском городе построили новую. Она работает на газу. Площадка прежней ГРЭС не понадобилась, ее выставили на торги и продали. Новый собственник решил избавиться от ветхих труб. Их взрывали с 13 до 14 часов с интервалом в 30 минут.

Местные жители опечалились взрывами труб и начали публиковать в интернете видео с подписями «раз и нет», «последнее утро наших старушек», «вы всегда останетесь в памяти нашей». Один из пользователей выложил смонтированный ролик на Youtube и назвал его «Столпы. Прощальный день». Смотрите, выглядит красиво: