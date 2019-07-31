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В свердловском городе взорвали три трубы старой ГРЭС

10:33, 31 Июль 2019
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Фото: «Подслушано в Нижней Туре» / vk.com/secret_tura

Жители Нижней Туры сняли впечатляющее зрелище на видео. Оно очень напоминает снос телебашни в Екатеринбурге.

Три трубы старой электростанции взорвали во вторник, 30 июля, в Нижней Туре. Объект закрыли четыре года назад, и трубы давно не использовали. На замену старой станции, которая отработала 65 лет, в свердловском городе построили новую. Она работает на газу. Площадка прежней ГРЭС не понадобилась, ее выставили на торги и продали. Новый собственник решил избавиться от ветхих труб. Их взрывали с 13 до 14 часов с интервалом в 30 минут.

Местные жители опечалились взрывами труб и начали публиковать в интернете видео с подписями «раз и нет», «последнее утро наших старушек», «вы всегда останетесь в памяти нашей». Один из пользователей выложил смонтированный ролик на Youtube и назвал его «Столпы. Прощальный день». Смотрите, выглядит красиво:

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Подписчики группы «Подслушано в Нижней Туре» во «Вконтакте» тоже успели заснять взрывы на видео.

Взрыв труб в Нижней Туре напомнил о сносе телебашни в Екатеринбурге, которой не стало в марте 2018 года. Как уральская столица наблюдала за падением 220-метрового сооружения, читайте на ЕТВ.

Фото и видеоролики: группа «Подслушано в Нижней Туре» во «Вконтакте», Youtube

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, видео, трубы, взрыв, снос, Нижняя Тура
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